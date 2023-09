Paulo Dybala continua a mandare messaggi d'amore per la Roma confermando che lui in città ci sta benissimo che in giallorosso e che le possibiltà di rimanere ancora a lungo all'Olimpico ci sono per davvero a dispetto di chi, soltanto due anni fa, non avrebbe neanche scommesso sulla possibilità che un giocatore così sposasse il progetto dei Friedkin e soprattutto di Mourinho. Per far si che tutti questi bei pensieri si trasformino in realtà c'è per un passaggio importantissimo da completare: quello del rinnovo di contratto.





L'ATTUALE ACCORDO - La Joya è infatti attualmente sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno 2025 e, di fatto, al termine di questa stagione senza un prolungamento entrerebbe nell'ultimo anno con il rischio di poterlo perdere a parametro zero. In quell'accordo, inoltre è presente l'ormai celebre doppia clausola rescissoria da 12 milioni di euro per l'estero e 20 per l'Italia attivabile da inizio mercato e fino a fine luglio.







INCONTRO E FIDUCIA - L'obiettivo di tutte le parti in causa, inutile sottolinearlo, è però oggi quello di sedersi attorno a un tavolo e trattare e già nel corso della prossima sosta per le nazionali l'agente del giocatore Jorge Antun è atteso in Italia per provare a muovere i primi passi. La Joya si aspetta un rilancio dal punto di vista salariale (in estate era arrivata una proposta araba da 20 milioni all'anno) rispetto ai 4 più bonus percepiti attualmente. L'idea della Roma è di spingersi a 6 di parte fissa più 1 di bonus, ma togliendo o alzando comunque notevolmente le clausole rescissorie. Le sensazioni sono positive, servirà uno sforzo importante da parte della proprietà per confermare a lungo Dybala in giallorosso.