Oggi si forma la coppia in tutta la sua potenziale grandezza e nella sua fattuale fragilità.. Il fatto che oggi si vedano, si parlino e comincino a capirsi non significa però che possano giocare subito insieme.Uno, Lukaku, non ha fatto la preparazione, allenandosi, se così si può dire, con gli esuberi del Chelsea. L’altro, Dybala, ha sentito una fitta alla coscia, durante la partita con il Verona, e si è subito fermato.. E’ vero che Mourinho buttò dentro, appena arrivato a Milano, in un derby subito importante, ma rispetto, a tredici anni fa, tutto è diverso. A cominciare dalla struttura brevilinea dell’olandese rispetto a quella monumentale del belga.Che cosa significa questo? Non voglio fare il profeta di sventure,. Nel frattempo, il campionato andrà avanti e. Già in questo fine settimana può essere ancorata a meno otto dalla testa della classifica, cosa potrà accadere più avanti se il solco dalle prime diventerà più largo e più profondo?Un aiutino può venire dalla sosta per le Nazionali, sempre che, né Dybala, né Lukaku vengano chiamati in ragione delle loro condizioni fisico-atletiche.