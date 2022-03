Partita rinviata. Il maledetto Covid stavolta non c’entra e, aggiungiamo, per fortuna. Ma, perché ognuno ha la propria idea e non esiste una certezza comune. L’unica certezza è legata al ritardo della soluzione finale, perché ormai è da un anno che si parla del rinnovo del contratto dell’argentino.Se vogliamo rimanere al presente, basta ricordare le frasi dell’amministratore delegato bianconeroper capire che c’è il ritardo nel ritardo. “per sedersi a parlare. Magari con la scusa di vedere come va la sfida con il Villarreal, che proprio Dybala potrebbe risolvere con la sua classe se recupererà in tempo. E in quel caso sarebbe più difficile aspettare ancora. L’incontro previsto per oggi, intanto, è slittato e cosìIn ogni caso con la certezza che sarà lui a decidere, perché paradossalmente potrebbe persino rifiutare un nuovo, improbabile, aumento se volesse andarsene. Questa però non ci sembra l’intenzione diE’ vero che i soldi sono importanti per tutti e un anno fa Dybala aveva già raggiunto un accordo economico per un ingaggio di 8 milioni più 2 di bonus per cinque anni, mentre adesso la Juventus gliene offre “soltanto” 7 per tre anni, ma è anche vero che, come tutti i suoi colleghi, dimostrando di meritare ancora di più la fascia di capitan futuro che in pratica gli ha già consegnato Allegri.di Dybala che infatti Allegri spera di avere ancora il prossimo anno, perché continua a considerarlo di livello superiore alla media. A maggior motivo adesso che è arrivato un grande centravanti come Vlahovic sarebbe un peccato perdere Dybala.e ora si appresta a farlo con Kessie e Romagnoli. PerchéEcco perché Dybala avrebbe tutte le ragioni per non accettare la riduzione offerta, ma soprattutto ecco perché se la accettasse dimostrerebbe di essere diverso da tanti altri suoi colleghi. E in quel caso siamo certi che, da un lato, Allegri saprebbe rilanciarlo e, dall’altro, che anche i tifosi che adesso lo criticano lo apprezzerebbero di più. Il tempo dirà, come sempre, anche se il tempo passa e la partita del rinnovo è continuamente rimandata a data da destinarsi.