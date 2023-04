. Lo dice, lo fa intuire lo stesso Josèogni volta che viene interpellato sull'importanza del fantasista argentino per la sua squadra. E dando un'occhiata ai numeri, si capisce anche per quale motivo., dati che oltre a farne l'incontrastato capocannoniere giallorosso, alla faccia delle punte centrali Abraham e Belotti, lo mettono sullo stesso piano di un grande del recente passato giallorosso come MohamedEra. Allora l'egiziano arrivò a 15 gol e 7 assist complessivi, quindi Dybala lo ha già superato. E c'è di più: Paulo non sfigura neanche nel confronto con il(29 contro 22). Un giocatore totale e determinante, che a Trigoria tutti vogliono tenere stretto eliminando quella famosache non lascia tranquilli.Dybala è arrivato a Roma a parametro zero, firmando perIl mese di aprile è iniziato con la presenza dell'agente Jorgeall'Olimpico per la gara contro la Sampdoria, e proseguirà conper la buona riuscita dell'operazione. Quali e quante carte può giocarsi la Roma? Sono tre, e dipendono tutte dai risultati che arriveranno via via:, attualmente in tasca visto il terzo posto in classifica;. Questi tre fattori potrebbero convincere Dybala a rinunciare alle chiamate che sicuramente arriveranno dall'estero, per uno dei pochi giocatori capaci di accendere la luce nella Roma e in Serie A.