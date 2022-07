La Juventus ha salutato Paulo Dybala. L'attaccante argentino, in bianconero dal 2015, può ora scegliere la sua prossima destinazione e da svincolato ha ovviamente catturato l'interesse di molte squadre della Serie A e non solo. La Joya è nel mirino in particolare dell'Inter e del Milan, che dopo essersi contese lo Scudetto nella passata stagione si sfidando nel calciomercato, ma l'opzione nerazzurra sembra essere la più probabile per i quotisti. Dopo il ritorno di Romelu Lukaku, Simone Inzaghi e i tifosi sognano il tridente perfetto con il belga vicino ai due argentini Lautaro Martinez e Paulo Dybala e l'unico tassello mancante sembra molto vicino: il trasferimento dell'ex numero 10 bianconero all'Inter vale quota 1,50 sulla lavagna scommesse. Il Milan, però, non si vuole arrendere, e dopo il rinnovo di Maldini e Massara è pronto a scatenarsi sul mercato. Dybala in maglia rossonera non è un'ipotesi da scartare, anche se in questo caso la quota sale a 4,50 volte la posta. A chiudere il podio c'è invece la Roma. Se Cristiano Ronaldo sembra una missione impossibile, i Friedkin vogliono comunque regalare a Mourinho e ai tifosi un colpo da sogno e il trasferimento dell'attaccante argentino nella capitale vale quota 8,00. Meno concrete, invece, le ipotesi Atletico Madrid e Real, a 10 e 15 volte la posta. A 15 anche il Napoli.