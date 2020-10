Contava il risultato e il risultato è arrivato.uomo Champions per definizione della Juve (aspettando Ronaldo).Senza infamia e senza lode tutti gli altri. Queste le pagelle di Calciomercato.com.un'uscita da brividi che lo porta a rimproverare Rabiot, in assoluto qualche incertezza.: forse il migliore della Juve nel primo tempo, padrone totale della fascia destra, con esperienza è l'uomo che riesce a spezzare il gioco quando necessario. E se la Juve chiude i conti, è gran parte merito suo.: in una posizione leggermente diversa rispetto al solito in avvio, l'infortunio di Chiellini lo riporta nella sua mattonella.: ennesimo infortunio muscolare, poco da aggiungere (19' pt: completamente recuperato, definirlo una riserva è comunque un lusso)per un motivo o per l'altro è per ora insostituibile, prova ordinata anche sulla sinistraquantità più che qualità (35' s.t.: ci mette fisicità e porta ordine.un colpo di tacco geniale ben parato da Buschan, non riesce a incantare come vorrebbe ma alla fine è da un suo tiro che nasce il gol (10' s.t.finalmente, in campo, ne aveva bisogno).in questo momento è fondamentale, tra le linee sa come ci si muove (35' s.t..).meglio che a Crotone, alla fine è dalla sinistra che arrivano i pericoli principali nel primo tempo, cala alla distanza.deve fare reparto da solo, ancora una volta non tradisce e trova il gol decisivo. Anzi, due.All.la Juve ottiene il massimo col minimo sforzo. Il gioco arriverà, in questo momento è ancora fin troppo piatta, però le assenze pesanti non mancano e sono un alibi. Di buono c'è che la Juve ha vinto e che nonostante tutto non abbia ancora perso una sola partita.Buschan 5,5; Kedziora 5,5, Zabarnyi 6, Mykolenko 6, Karavaev 5,5 (26' s.t. Popov); Buyalsky 6,5, Sydorchuk 6,5, Shaparenko 6; Tsigankov 6 (26' s.t. Verbic), Supriaga 5,5, De Pena 5,5 (15' s.t. Rodrigues 5). All. Lucescu 6.