Negativo. Per una volta è questo il giudizio che Dzeko e tutta la Roma vorrebbero leggere nelle prossime ore. Il bosniaco, positivo al Covid-19 dal 6 novembre scorso, si continua ad allenare in casa e si sottoporrà oggi a un nuovo tampone. Se dovesse essere negativo ne effettuerà un secondo che, dovesse confermare tale esito, gli permetterebbe di svolgere poi la visita di idoneità e tornare a disposizione contro il Parma domenica, almeno in panchina anche se i tempi sarebbero stretti. In caso di nuova positività, invece, sarebbe a rischio pure la doppia trasferta con Cluj e Napoli. Al suo posto si scalda Mayoral che ieri ha lavorato a Trigoria nonostante il giorno di riposo. Stesso iter di Edin a metà settimana per Kumbulla e Pellegrini. Quest’ultimo avendo riportato pure lievi sintomi dovrebbe tornare solo i primi di dicembre.