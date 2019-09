Edin Dzeko, attaccante della Roma e della Bosnia, parla in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Armenia del suo nuovo compagno in giallorosso Mkhitaryan: "Sono molto contento del suo arrivo alla Roma, spero solo non metta in mostra le sue qualità nel match di domani. Senza il cartellino rosso, per l'Italia sarebbe stato difficile vincere. L'Armenia è una squadra compatta in difesa e molto pericolosa nelle ripartenze".



DALLA A ALLA PREMIER - "È un cambiamento enorme. In Inghilterra il calcio è più rapido, in Italia molto più tattico. Mkhitaryan non avrà problemi ad adattarsi alla Serie A. Come compagni, lo aiuteremo ad adattarsi facilmente. Spero ci aiuti a raggiungere i nostri obiettivi".