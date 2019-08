Edin Dzeko è stato vicino a lasciare la Roma quest'estate, col lungo corteggiamento dell'Inter che alla fine non si è tramutato in qualcosa di più concreto e ha spinto il centravanti bosniaco a rinnovare il suo contratto con la formazione giallorossa. Una situazione vissuta con attenzione anche dalla moglie Amra, che si è confessata alla stampa del suo Paese: "Edin mi ha chiamato dopo il tappeto rosso del Sarajevo Film Festival, stava per firmare e rinnovare il contratto. Volevo ascoltare tutto di persona, motivo per cui non sono nemmeno riuscita a vedere il film. È stato quello il momento in cui ho saputo la grande notizia. E ne sono contenta. Per me andava bene anche l’Inter, oltre naturalmente alla Roma, siamo sempre pronti per una nuova avventura, ma devo ammettere che sono particolarmente contenta che siamo stati a Roma”.



Una situazione anche stancante, alla lunga, per Dzeko e la sua famiglia: “Sono stati mesi di grande stress. Abbiamo lavorato duramente e Edin ha sopportato tutto questo con tanta professionalità e rispetto per tutti. Fa quello che sa fare meglio, si è dedicato all’allenamento e a se stesso. Come se nulla stesse accadendo intorno a lui, e neanche noi in casa ci sentivamo nervosi. Ma adesso è tutto finito, ora restiamo a casa”.