Non solo il ko col Napoli, ma pure alcune defezioni individuali. Andranno valutate infatti le condizioni di Dzeko e Pellegrini, due problemi muscolari. Dzeko è uscito con un fastidio alla coscia destra mentre Pellegrini ha dovuto mettere la borsa del ghiaccio dietro la coscia sinistra. Entrambi sono in dubbio per le rispettive nazionali: Dzeko concorderà il piano di viaggio con la Bosnia, mentre Pellegrini farà una visita a Coverciano con lo staff medico e gli esami strumentali, lì deciderà sul da farsi.