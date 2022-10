Edin Dzeko, autore della doppietta che ha permesso all'Inter di battere il Viktoria Plzen ha parlato nel post partita ai microfoni di Amazon Prime: "Sapevamo cosa ci portava questa vittoria, a parte i primi 10-15 minuti abbiamo fatto bene. Faccio quello che devo fare, quello è il mio dovere, ogni tanto riesco a fare meglio ogni tanto meno ma cerco di dare il massimo anche a 36 anni".



SUL GOL DI MIKITARYAN - "L'ho sentito dietro, mi diceva lasciala ma pensavo fosse Dumfries, non mi aspettavo Miki l'ha ".



CONTRATTO IN SCADENZA - "Non ci penso proprio, anche perché la stagione è in corso. So quanti anni ho ma mi sento ancora bene, voglio giocare ancora a questi livelli, l'importante è che stia bene fisicamente. Con la maglia dell'Inter? sicuramente, poi vediamo...".