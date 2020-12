L'ex centrocampista di Torino, Parma, Napoli e Bologna Blerim Dzemaili, ha parlato in collegamento con Sky Sport anche di giocatori di casa Juve: "I 750 gol di Ronaldo? Molti di noi giocatori non arrivano a fare 750 partite, figuriamoci gol! Assolutamente un fenomeno, ricordo che qualcuno diceva 'magari nel campionato italiano farà fatica' e invece... Il gol di Chiesa? Certo, la Juve ha bisogno di giocatori che, quando CR7 non può giocare - e con l'età accadrà - lo possano sostituire bene. Ho sempre stimato l'ex Fiorentina e penso sia un giocatore da Juve".