Non deve essere stato un risveglio esaltante per, che viene già da un'estate capricciosa e tormentata ma potrebbe andare incontro a un autunno anche peggiore. Autunno astronomico ma anche personale, visto che il 38° compleanno si avvicina e adesso nemmeno in patria sono più disposti a concedergli credito illimitato.Va in questa direzione la scelta del quotidiano A Bola, che. Lo fa giocando con la frase emblematica che in questi anni è stata usata per etichettare la rappresentativa portoghese (“Cristiano Ronaldo più altri dieci”) e invece ora segna il mutamento delle cose:Come a dire che la squadra di Ferdinando Santos può ormai fare a meno del più grande calciatore della storia nazionale. E chenon soltanto di quelli a lui abituali, ma anche degli standard che una nazionale ambiziosa come quella lusitana dovrebbe vedersi garantire. E coi mondiali di Qatar 2022 ormai prossimi il tema non può essere eluso. Nessuno mette in dubbio i suoi meriti, ma forse è il momento di voltare pagina.in programma domani sera a Braga. C'è in ballo il primo posto nel girone e l'accesso alle Final Four, maSulla medesima linea si è schierato il Correio da Manhâ, il quotidiano più diffuso inPortogallo. Al tema vengono dedicati un richiamo in prima pagina e due pagine interne., sostenendo che il Portogallo potrebbe pagare oltremodo l'addio di Rafa (attaccante esterno del Benfica) alla nazionale. Sottotesto: in questo momento CR7 non vale Rafa. Poi magari domani sera l'uomo di Funchal smentisce tutti con una grande prestazione. Ma intanto è bene che cominci a fare i conti con questo mutamento di status. Il declino arriva per tutti e lui ormai non è più intoccabile nemmeno per i suoi compatrioti. Se ne faccia una ragione.@pippoevai