La storia d'amore fra Wanda Nara e Mauro Icardi è nuovamente al capolinea e questa volta non è la China Suarez il motivo dello scontro, bensì un'altra giovane e bellissima ragazza argentina. Si tratta di Candela Lecce, bionda 23enne che a Gossipeame ha raccontato i dettagli dell'incontro.



"Non sapevo se uscire allo scoperto e parlare o meno. Tutto questo è molto difficile per me, ho molto da perdere. Se vuoi giudicare qualcuno che si è innamorato, puoi giudicarmi per questo, sì, mi sono innamorata. Quella persona (Icardi ndr.) l'ho conosciuta a ottobre dello scorso anno, ci stavamo scambiando i like e abbiamo iniziato a parlare".