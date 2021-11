Le ultime notizie in ordine di tempo sulle condizioni fisiche dinella seduta di oggi, alimentano ulteriormente i dubbi di Maurizio Sarri sulla composizione di un undici di partenza competitivo contro la sua ex squadra.(la speranza è di riaverlo per la sfida col Napoli del 28 novembre) a causa del problema al polpaccio accusato in Nazionale, alla base dei recenti screzi tra la FIGC e il presidente biancoceleste- Il numero del club capitolino è tornato all'attacco nella giornata di oggi, incalzato nuovamente sui motivi del ko del suo centravanti: "". Senza il suo uomo di riferimento,dare meno riferimenti possibili ai difensori della Juventus come input, preferendo questa soluzione tutta votata alla tecnica e alla velocità piuttosto che alla fisicità di. Che tornerebbe ovviamente in corsa per una maglia da titolare nel caso in cui le condizioni di Pedro, che sarà oggetto di valutazione nelle prossime ore, si rivelassero più serie del previsto.- Più azzardata ma comunqueTutte opzioni al vaglio di Maurizio Sarri, che in un periodo particolarmente complicato e denso di appuntamenti tra campionato ed Europa League dovrà fare a meno certamente anche di Marusic - fermato dal Covid - contro la Juventus. A restituire parzialmente il sorriso al tecnico toscano è il completo recupero di Manuel Lazzari, scelta pressoché obbligata sulla corsia di destra del reparto difensivo. Da domani, a Formello si entra nel vivo della preparazione del match con la Juve e la parola d'ordine sembra essere una soltanto: emergenza.