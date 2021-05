Quattro giornate alla fine, un traguardo già raggiunto.Era dal 2012/13 che i rossoneri non ottenevano almeno 69 punti in una stagione di Serie A (72 in quell'occasione, ma a fine torneo), ​nelle successive sette stagioni i rossoneri hanno chiuso aNumeri importanti, che sono la testimonianza della crescita del Milan targato Pioli, ma che non sono sufficienti per salvare la stagione.Il Milan ha ancora quattro sfide importanti da affrontare, a partire dalla prossima contro la Juventus, capace di vincere in rimonta con l'Udinese grazie alla doppietta di Ronaldo.Perdere vorrebbe dire complicarsi terribilmente il cammino verso l'Europa che conta, necessaria per i conti e per le ambizioni future. Lo ha capito bene Maldini che per compattare il gruppo e focalizzare l'attenzione solo sull'obiettivo ha deciso (forse in ritardo) di mettere in stand by ogni tipo di discorso legato ai rinnovi, compresi quelli di chi va in scadenza a giugno, ovvero Donnarumma e Calhanoglu.Il Milan si gioca il futuro in quattro partite, dopo la Juve troverà sulla sua strada Torino e Cagliari, in lotta per restare in A, e l'Atalanta. Servirà trovare energie e motivazioni per arrivare a conquistare la Champions e vivere un mercato estivo da protagonista.. Che difficilmente colmerebbero il gap con la metà nerazzurra di Milano, tornata a guardare il Milan dall'alto in basso.