Silvio Berlusconi è morto. La malattia cronica che lo aveva colpito negli ultimi mesi ha purtroppo presentato il conto. Dopo una notte tranquilla, la quarta notte passata all'Ospedale San Raffaele per il ricovero legato alle visite programmate, nella mattinata lo stato di salute dell'ex-Premier si è aggravata. Aveva 86 anni ed è stato uno dei protagonisti assoluti della storia d'Italia e del nostro calcio con il suo Milan e oggi con il Monza.



I figli, Marina, Pier Silvio, Eleonora e Barbara erano accorsi in prima mattinata all'Ospedale e sono entrati dall'entrata laterale di Via Olgettina e con loro è arrivato anche il fratello Paolo Berlusconi. Berlusconi soffriva da tempo di leucemia mielomonocitica cronica.



Le ultime notizie riferivano che l'ex premier aveva trascorso una notte tranquilla nel reparto di degenza ordinaria, ma il peggioramento della mattinata ha complicato la situazione fino alla scomparsa di questa mattina.