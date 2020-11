Antonio Conte è tornato ad essere se stesso è questa per l'Inter è una buona notizia. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera.



“Una vittoria potente, grassa e feroce. Stavolta gli schiaffi l’Inter li dà, si rialza con rabbia dopo il k.o. con il Real Madrid e picchia fortissimo sul Sassuolo, accartocciato come un’utilitaria da una pressa meccanica. Il successo riconsegna a Conte una squadra vera, capace di chiudere il match in un quarto d’ora e di dominarlo sempre. L’Inter mostra finalmente la faccia del tecnico, deciso in campo e anche fuori, nelle parole ruvide. Il ritorno del vecchio Conte senza filtri né limitatore è garanzia di riuscita per l’Inter”.