Il centrocampista del Psg Eric Junior Dina Ebimbe, classe 2000, ha giocato contro l'Angers la sua 14esima partita in stagione. Il suo contratto scade nel 2023, ma il nazionale under 21 sa di aver bisogno di tempo per affermarsi nel club parigino, come affermato ieri nel post partita della sfida di Ligue 1: "Sì, sto discutendo internamente con la dirigenza. Cerchiamo di trovare un terreno comune. Potrebbe volerci del tempo. Cerco di fare la scelta giusta per le prossime stagioni".