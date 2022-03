32 teams. 1 ball to make their dreams a reality



Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup



The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2022

. FIFA e Adidas hanno svelato l'Official Match Ball della prossima Coppa del Mondo: Rihla è una parola araba che indica il concetto di viaggio o diario di viaggio.- 'Al Rihla' combina il colore principale bianco con un design moderno e multicolore a forma di pannello: si ispira alle tradizionali barche dhow e, in particolare, alle caratteristiche vele triangolari usate su di esse. In totale sono 20 i pannelli. L'ispirazione dei colori non è lo skyline di Doha di notte, ma 'i colori della bandiera del Qatar e degli abiti tradizionalmente bianchi'. Una delle principali innovazioni della palla è Speedshell, che ha lo scopo di aumentare la velocità di volo e la rotazione del pallone per ottenere un'eccellente aerodinamica e un tiro perfetto: è progettato per supportare le massime velocità di gioco e viaggia più velocemente in volo di qualsiasi altro pallone nella storia del torneo."Questo è un pallone da gioco ufficiale straordinario, sostenibile e di alta qualità di adidas che sarà apprezzato dalle star che si esibiranno al top del loro gioco sul più grande palcoscenico del mondo in Qatar, così come dai giocatori di base di tutto il mondo", ha dichiarato Jean-François Pathy, direttore marketing della FIFA. "Il viaggio mondiale di Al Rihla rappresenterà l’incredibile portata della Coppa del Mondo FIFA e offrirà ai fan un’opportunità unica di interagire con l’evento mentre l’eccitazione cresce in vista del grande calcio d’inizio".«Il gioco sta diventando sempre più veloce e, man mano che accelera, la precisione e la stabilità del volo diventano di fondamentale importanza», ha dichiarato Franziska Löffelmann, Design Director – Football Graphics & Hardwear di Adidas. «Il nuovo design consente alla palla di mantenere una velocità significativamente più elevata mentre viaggia attraverso l’aria. Per il più grande palcoscenico globale di tutto lo sport, abbiamo deciso di rendere possibile l’impossibile con un’innovazione radicale creando il pallone della Coppa del Mondo FIFA più veloce e preciso fino ad oggi».Il pallone è stata progettata con la sostenibilità come priorità; infatti, Al Rihla è il primo pallone della Coppa del Mondo FIFA ad essere realizzato esclusivamente con inchiostri e colle a base d’acqua.Progettato dall'interno verso l'esterno utilizzando dati e test rigorosi presso i laboratori adidas, nelle gallerie del vento e sul campo dagli stessi giocatori di calcio, Al Rihla offre i massimi livelli di precisione e affidabilità sul campo di gioco, in parte grazie alla sua nuova forma del pannello e trame di superficie.