“Il calcio è il regno della lealtà umana esercitata all'aria aperta”, diceva Antonio Gramsci. Ad oggi, però, non è esattamente così. La possibilità di un trasferimento multi-milionario tenta i giocatori a cambiare maglia a quasi ogni finestra di mercato. Nonostante questo andamento, l’eccezione che conferma la regola esiste sempre.

- Uno studio di 'TicketGum.com' ha rivelato che l'ha tra le sue fila i giocatori più fedeli della Liga... e dei cinque principali campionati europei.. Questa lealtà la si può testimoniare tramite il caso, il quale ha rinunciato all’pur di continuare a giocare per il club di. In Liga, ilse l’aggiudica lacon(circa quattro anni). Una politica che sta portando i suoi frutti visto il terzo posto in campionato. Al terzo posto c’è il(poco più di tre anni e mezzo). Quasi cucchiaio di legno per il. I giocatori del club blaugrana restano per una media diIl fanalino di coda è l’(poco meno di due anni). Cosa succede, invece, negli altri campionati?- Per quanto riguarda la, due squadre rientrano nel podio:. I Red Devils mantengono le loro stelle in squadra per circa, mentre i Gunners. In Bundesliga, ilcon più di. Clamorosamente, in Ligue 1, ilnon rientra nemmeno tra le prime cinque. In Italia, la. La Vecchia Signora è al quarto posto con poco più diSicuramente, uno studio curioso, ma che fa riflettere tanto.