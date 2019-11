Nella giornata di ieri il clima di tensione attorno al Napoli e ai suoi giocatori si è allargato e dopo il furto nella casa di Allan e dopo il ritorno nella casa dei parenti della compagna di Lorenzo Insigne anche la moglie di Piotr Zielinski. Laura Slowiak, secondo la ricostruzione di Repubblica, si è recata in spiaggia per una passeggiata con Mia, il labrador della coppia, e al ritorno ha trovato la sua Smart danneggiata, vetro dell'auto (lato passeggero) rotto e stereo rubato.



LADY ZIELINSKI INNAMORATA DI NAPOLI - Una coincidenza fortuita? Non è dato saperlo, anche se la procura sta indagando e presto ci saranno novità. Eppure fra le persone che più sono legate alla città di Napoli c'è proprio Laura che quest'estate è diventata la moglie di Zielinski. Ex-modella si è sempre più avvicinata e legata alla città tanto che tempo fa è stata anche protagonista di una campagna social contro l'inquinamento del lungomare di Licola in cui si recò di persona per dare una mano a ripulire la spiaggia dalle plastiche. Bellissima, biondissima, nella notte è volata in Polonia per stare accanto a Piotr. Lontano da Napoli, almeno per ora.



