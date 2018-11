, ma non ha ancora strappato il pass per gli ottavi. Nell’altra sfida della serata,. In seguito a questi due risultati, il girone resta aperto: saranno decisive le partite dell’11 dicembre per capire quali saranno le due squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta.Il Napoli si presenta alla sesta partita del girone da capolista nel girone con 9 punti e dunque padrone del proprio destino, seguito dal Paris Saint-Saint-Germain a 8, dal Liverpool a 6 e dalla Stella Rossa a 4. È proprio la stella Rossa l’unica squadra aritmeticamente fuori dalla corsa agli ottavi di Champions League., il Napoli è aritmeticamente agli ottavi di finale a prescindere dal risultato del PSG contro la Stella Rossa., il Napoli è aritmeticamente agli ottavi di finale a prescindere dal suo risultato contro il Liverpool., il Napoli è aritmeticamente agli ottavi se non perde a Liverpool., il Napoli sarebbe eliminato perché sarebbero entrambe a 9, con differenza reti pari negli scontri diretti (+2), ma il Liverpool sarebbe a 9 gol fatti contro i 7 del Napoli., la squadra di Ancelotti sarebbe agli ottavi di finale., il Napoli è eliminato.Nella classifica avulsa, il Liverpool sarebbe classificato con 6 punti, mentre Napoli e PSG sarebbero a 5 punti. In questo caso, il Napoli passerebbe solo con una sconfitta per 4-3 a Liverpool.