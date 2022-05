Il dt del Torino, Davide Vagnati, da tempo ha avviato una trattativa con il Dnipro per Artem Dovbyk, centravanti di nazionalità ucraina con cui si è già trovato un accordo di massima per il suo arrivo in granata.



Perché l'operazione non è ancora stata chiusa? Il motivo è che Dovbyk è considerato l'alternativa ad Andrea Belotti e i dirigenti granata stanno attendendo una risposta dal Gallo riguardo alla proposta di rinnovo del contratto.