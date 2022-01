Sony Interactive Entertainment Italia e Lega Serie A presentano ufficialmente l’, il torneo a premi che vedrà tutti i player, senza distinzione di livello o esperienza, siano essi potenziali pro-players o semplici fan del gioco, sfidarsi su EA SPORTS FIFA 22. La competizione virtuale si dividerà in due gare per permettere a tutti i giocatori PlayStation di sfidarsi sia su PlayStation®4 (PS4™) che su PlayStation®5 (PS5™).Per partecipare sarà sufficiente iscriversi dalla piattaforma ESL Play oppure accedendo al sito PlayStation. Il torneo su PS4 inizierà domani, 1° febbraio 2022 con la Cup 1 e proseguirà nelle settimane successive con altre 5 competizioni: il fischio d’inizio della Cup 2 è previsto per l’8 febbraio; il terzo appuntamento si terrà il 26 febbraio, la Cup 4 il 1° marzo; Cup 5 il 15 marzo e infine la Cup 6 è datata 19 marzo. La finale del torneo PS4, prevista per il 26 marzo, vedrà fronteggiarsi i primi 3 classificati delle Cup 1, 2, 3 e 4 insieme ai primi due delle Cup 5 e 6, per un totale di 16 finalisti.Il torneo su PS5, invece, prevede 4 Cup totali che si terranno ogni settimana a partire da febbraio con le seguenti date: Cup 1 il 2 febbraio, Cup 2 il 27 febbraio, Cup 3 il 2 marzo e, infine, Cup 4 il 20 marzo. La finale del torneo vedrà i 16 finalisti, composti dai migliori 4 giocatori di ogni Cup, scontrarsi il 26 marzo a colpi di gol per raggiungere l’ambito primo posto.I vincitori di ogni torneo avranno la possibilità di vincere molti premi, in particolare:- il primo classificato di ogni torneo potrà vivere l’esperienza della finale dal vivo della eSerie A TIM che comprende: trasferimento A/R più soggiorno e accesso all’evento “eSerie A TIM Final Eight”.- Il secondo classificato di ciascuna finale si aggiudicherà un abbonamento PS Plus da 12 mesi.- Il terzo classificato di ciascuna finale si aggiudicherà un abbonamento PS Plus da 3 mesi.- Il quarto classificato di ciascuna finale si aggiudicherà un abbonamento PS Plus da 1 mese.