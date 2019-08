Mauro Icardi non direbbe no alla Juventus anche perché conosce la stima di Maurizio Sarri nei suoi confronti. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, conferma la volontà dell'attaccante argentino che però potrebbe anche restare all'Inter. La valutazione del club nerazzurro è di 75-80 milioni di euro, cifra che i bianconeri non sono disposti a sborsare visto che Paratici valuta il calciatore la metà.