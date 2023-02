. La famiglia(proprietaria del club da oltre 18 anni) ha deciso di cedere il club, ma le offerte dovranno arrivare, sul tavolo dei proprietari americani, entro e non oltre il prossimo 17 febbraio. Nella realtà il via libera era già arrivato, lo scorso 22 novembre, quando i vertici societari avevano comunicato di voler esplorare “nuove alternative strategiche” (inizialmente, come ipotesi, erano previsti anche nuovi investimenti e altre tipologie di transazione). Un’operazione funzionale alla crescita futura dei “Red Devils”, con l’”obiettivo finale di capitalizzare opportunità sia sul campo che dal punto di vista commerciale”.- Diversi gli scenari emersi sulla stampa britannica., dove un gruppo di investitori locali (con base nella capitale Doha), sarebbe pronto ad investire la cifra monstre di. Il consorzio qatariota dovrà vedersela, però, con altri concorrenti anch’essi interessati al brand Manchester United. Il primo è, magnate britannico della chimica (proprietario del colosso) e tifoso del ManUtd fin dalla giovane età. Con un patrimonio, stimato da Forbes, in. In questo momento è lo scenario più credibile.Sempre Ratcliffe è proprietario delin Francia e del Losanna in Svizzera, oltre ad essere il patron di Ineos Britannia (imbarcazione velica da Coppa America) e di una scuderia di ciclismo professionistico (l’Ineos Grenadiers). Già precedentemente l’imprenditore inglese aveva provato la scalata ad un club di Premier League. Nella primavera del 2022, infatti,. Ipotesi naufragata di fronte all’offerta del consorzio guidato daSecondo il Daily Mail vi sarebbe anche l’interesse dell’ex campione(cresciuto proprio nel Manchester United), insieme ad un gruppo di investitori internazionali. Ultima ipotesi, ma non per importanza, un importante(diverso dal PIF, che ha acquisito, mesi fa, il Newcastle United).- Il forte interesse per il ManUtd è strettamente collegato agli “” del club di Premiership. L’ultima indagine “” di Deloitte inserisce i Red Devils al. Uno dei punti di forza del Manchester United è. Per il prossimo lustro (ma il contratto è diventato operativo più di un anno fa)(multinazionale che si occupa di assistenza da remoto per la manutenzione di computer e altri dispositivi) sostituirà il marchiosulla divisa di gara.. Dal 2021/22 è partita una vera e propria collaborazione strategica tra la società di calcio più popolare al mondo ed una tra le realtà tecnologiche con il maggior tasso di crescita in Europa. Grazie alla copertura mediatica del Manchester United (vanta oltre) il marchio TeamViewer sarà visibile a livello internazionale, potenziando così la conoscenza del servizio e delle tecnologie sviluppate.Nello specifico il club di Manchester presenta. Uno dei punti di forza che ha portato alla firma con TeamViewer è il numero di fan/simpatizzanti che si dichiarano vicini ai Red Devils: un bacino di utenza stimato in