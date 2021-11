Il Manchester United è ancora alla ricerca di un perfetto sostituto per Solskjaer, nonostante la panchina sia stata momentaneamente affidata a Carrick. Recentemente è stato accostato ai Red Devils il nome di Mauricio Pochettino. Come riporta l'edizione odierna di Mirror lo United dovrebbe pagare 10 milioni di sterline al PSG per avere l'allenatore ora. Cifra che si dimezzerebbe in estate in quanto il tecnico entrerebbe nel suo ultimo anno di contratto.