Un video emozionale che gioca sul suo cognome. Così l'Inter ha presentato, primo rinforzo della campagna invernale. Attraverso i social nerazzurri, l'ex Manchester United ha dichiarato: "Quando l'Inter vinse tutto, ero Young. Quando l'ultimo giocatore inglese giocò per questo club, ero Young. Quando ho iniziato a scrivere la mia storia, ero Young. Quando ho cambiato la mia posizione, ero Young. Quando ho giocato 45 partite nel 2019, ero Young. Rivali, compagni, stadi, trofei. Ho visto tutto, ma non sono cambiato. Sono ancora me stesso".