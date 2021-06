L'Europa stregata da Piero Hincapié, giovane difensore centrale di 19 anni impegnato in questi giorni con l'Ecuador in Copa America ma di proprietà del Talleres, club che milita nella massima serie argentina.



LA RICHIESTA DEL TALLERES E LA CORTE DEI CLUB EUROPEI - Il classe 2002 è il pezzo pregiato del club di Cordoba, che ha già fissato il prezzo a 5 milioni di euro: Hincapié, che nasce centrale ma può giocare anche sulla fascia destra ed è abilissimo nel gioco aereo, piace da tempo ad Atletico Madrid e Newcastle, ma sulle sue tracce ci sono anche PSG, Roma, Lens, Bayern e Celtic. Il Talleres detiene però solo il 50% del cartellino: il suo valore quindi potrebbe salire a 10 milioni di euro, soprattutto se continuerà a farsi notare in Copa America.