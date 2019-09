L'ex Inter Eder, ora allo Jiangsu Suning, parla del proprio futuro e dei nerazzurri in una lunga intervista concessa a Sky Sport.



CINA - "All'inizio qualche difficoltà, ma ora mi trovo molto bene e i miei compagni mi hanno aiutato tanto: all'inizio Alex Texeira, poi anche Paletta e Miranda, mi sto trovando davvero bene".



ITALIA - "Mi ha accolto bene, mi manca tanto. Ma mi sono adattato in Cina, ho trovato qualche ristorante italiano e non mi faccio mancare nulla. Qui sono molto appassionati di calcio e abbiamo una struttura molto buona. Siamo quinti in classifica e stiamo bene. Con Alex Texeira abbiamo fatto quasi 50 gol in due, le cose vanno alla grande".



INTER - "Sono contento per i miei compagni e per Conte, che è riuscito subito a imporre quello che è lui, quella passione che ha sempre trasmesso anche a noi in Nazionale. Lui entra dentro l'ambiente e dentro il calciatore, è il suo modo di fare: è tra gli allenatori migliori al mondo. Sono contento che l'Inter sia prima, sarà una bella battaglia con Juve e Napoli: non so se vincerà lo scudetto, ma certamente non arriverà a 20 punti".



CONTE - "Come entra nella testa dei giocatori? Questi capiscono che, prima di essere un grande allenatore, è un uomo serio e una persona coerente, con tutti. Puoi essere il più importante, ma devi lavorare come chi gioca meno altrimenti resti fuori. Questo lo capiscono tutti, così porti il calciatore a dare il 100. Poi tatticamente è molto bravo, unendo queste due cose fa la differenza. un aneddoto? Dopo la prima partita dell'Europeo contro il Belgio mi dice: 'Nelle qualificazioni hai sempre giocato una partita bene e una male. Ora c'è la seconda, non devi sbagliare'. Era la partita con la Svezia, ho segnato alla fine. Lui tiene tutti sulla corda, riprendeva me come Bonucci, Chiellini e Buffon: questo testimonia la sua coerenza, tutto per il bene della squadra".



FUTURO - "Tornare in Italia? Penso di sì. Ci sono stato 14 anni, mi trovo bene e la famiglia si sente italiana, c'è la possibilità di tornare. Nell'ultima sessione di mercato alcune squadre mi hanno cercato, ma alla fine non è cambiato nulla perché sto bene in Cina. Vedremo in futuro, la possibilità c'è".