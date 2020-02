. Il gruppo britannico si esibisce in concerto lunedì 10 febbraio all'Atlantico di(sold out), martedì 11 e mercoledì 12 all'Alcatraz di(biglietti in vendita su TicketOne).Nel 2019 hanno pubblicato un album antologico:. Con tre brani inediti oltre ai più grandi successi dei loro sei dischi. La foto della band è stata scattata da Nadav Kander, vincitore del prestigioso Prix Pictet per i suoi ritratti posati delle personalità più illustri della nostra epoca. L'artwork è stato ideato e realizzato da Tom Hingston, graphic designer che tra le sue collaborazioni vanta nomi come Massive Attack, Chemical Brothers e Rolling Stones.Il frontman è(voce, chitarra, piano),alla batteria, il chitarristaalla tastiera, il bassista. Quest'ultimo è tifoso dell', squadra di calcio finalista nella coppa di lega inglese il prossimo 1° marzo (lo stesso giorno di) contro i campioni d'Inghilterra del