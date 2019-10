È arrivato il data pack 2.0 di eFootball PES 2020, il nuovo aggiornamento rilasciato da Konami che porta molte novità al gioco: non solo loghi e divise ufficiali della Serie B in seguito all'acquisto delle licenze ufficiali, aggiornati i volti di molti giocatori tra cui Ansu Fati e inserita una nuova leggenda per il MyClub, Karl-Heinz Rummenigge.