Per arrivare, con la punta delle dita, fin lassù occorrerebbeProbabilmente Paolaanche se non lo confessa,Pur non possedendo ali riesce a sollevarsi da terra quasi che la forza di gravità per lei fosse un’opinione teorica. Quando è in cima, bel oltre la rete che divide la sua parte di campo da quella delle avversarie, accade l’incredibile. Per un momento lungo come un desiderio epico, la sua figura rimane come per incanto fissata nello spazio del nulla. Come in un fermo immagine di un film.che, in quel momenti, si trasforma in una magica sfera quasi invisibile e quindi inafferrabile per coloro i quali dovrebbero opporsi a quel viaggio siderale. E’ così che, ancora una volta,su quel palcoscenico mondiale dove domaniLarappresentava il penultimo ostacolo per le azzurre di questo sport bistrattato che “fa titolo” soltanto quando ci si avvicina all’impresa. La Cina è stata battuta.Intanto, tra le cronache sempre meno felici di un’Italia affannata e contraddittoria lungo la strada della quotidianità politica e sociale,E il perno di questa emozione ruota intorno a P. Invece lei fa parte di quel mondo innestato nella nostra terra di Europa dopo un viaggio a scavalcare il maredove i Colli Euganei fanno da corona alle case della brava gente che non fa differenze tra persone per il colore della pelle.E coloro i quali, invece, dividono i “buoni” dai “cattivi” per ignoranza culturale e per miseria interiore ora faranno lesto dietrofront e diranno chedi appena diciannove anni e con l’ambizione di poter fare un giorno l’avvocato grazie al cui “volo” l’Italia ha già compiuto davanti agli occhi del mondo un mezzo miracolo sportivo. Un miracolo che potrebbe completarsi domani contro la Serbia.