"Ehi Tom, sei pronto per la Bundesliga?".Non banale. Nel giorno del ritorno al gol di Erling Haaland - doppietta - le copertine sono per questo ragazzo pronto a diventare l'ennesimo talento lanciato dai gialloneri. Un colpo di testa perfetto sfruttando l'angolo sul primo palo calciato da Brandt, a 17 anni e 169 giorni è il più giovane debuttante a segnare in Bundesliga e il difensore più giovane a esordire col Dortmund.- Eppure, chi lo conosce bene giura che il ragazzo ha la maturità di un trentenne. Testa sulle spalle e piedi per terra, Rose se la ride perché conosce il suo potenziale.. Studiava, pensava e valutava, aspettando il momento giusto per buttarlo dentro. E da qualche settimana Tom si stava allenando con i grandi provando proprio quello schema da calcio d'angolo, il debutto era solo questione di tempo.- Lui corre forte sulla fascia e i paragoni già si sprecano: 'il nuovo' è l'etichetta che gli hanno già piazzato in Germania, qualcuno parla addirittura dell'erede di. Calma, è ancora presto. Intanto Rothe però può diventare l'ennesima intuizione del Dortmund: arrivato in estate dal St. Pauli a costo zero, è diventato subito un titolare fisso dell'Under 19 totalizzando anche- e da qualche settimana si allenava già con la prima squadra. Due giorni fa il debutto, da titolare. "Tom, sei pronto?". Gioca e segna. Il Dortmund si coccola Rothe, l'ultimo gioiello del calcio tedesco.