Una delle più grandi sorprese di questa prima parte di stagione in Germania ma in generale in tutta Europa è sicuramente. I tedeschi stanno sbalordendo tutti per gli ottimi risultati raggiunti fino a questo momento. Insi trovano aldietro ai due Borussia (Dortmund e Monchengladbach) e due punti sopra al Bayern Monaco. La più grande curiosità è che, lontano dalla Commerzbank Arena.vantano risultati e statistiche ancora più buoni.(hanno surclassato anche la Lazio, 4-1 in casa)insieme al Salisburgo con 15 gol in 5 partite.- Le fortune dell’Eintracht Francoforte sono dovute soprattutto all’ottimo rendimento dei due attaccanti:. Guidano la classifica cannonieri della Bundesliga insieme a Paco Alcacer del Borussia Dortmund con, un dato impressionante considerando il valore complessivo della squadra. Un altro giocatore dall’indiscusso talento è, vecchia conoscenza del calcio italiano (alla Fiorentina trovò poco spazio) che si è rilanciato grazie all’ottimo mondiale disputato con la sua Croazia. In questa prima parte di stagione ha realizzato 5 gol in 8 partite di campionato.Il primo, Haller, è un centravanti molto forte fisicamente, che fa del gioco aereo uno dei suoi principali punti di forza.: i nerazzurri lo volevano un paio d’anni fa, quando era ancora nell’Utrecht, ma poi l’affare non andò in porto. Seguito anche dagli scout della Lazio, nel maggio 2017 venne acquistato dall’Eintracht. A fine anno, se continuerà a segnare così tanto, si scatenerà sicuramente un’asta per aggiudicarselo.Il secondo, Jovic, ha caratteristiche diverse e si completa con Haller. L’intuizione del tecnico Hutter è stata di farli coesistere in campo e non di considerarli come alternativi l’uno dell’altro. Il serbo classe ’97 è molto abile tecnicamente, ma è dotato anche di un ottimo senso del gol, che gli ha fatto guadagnare l’appellativo di “Serbian Falcao”.. Data la giovane età, è uno dei pezzi pregiati in chiave mercato. Il suo cartellino appartiene al Benfica, che l’ha dato in prestito all’Eintracht nell’estate del 2017 per due anni, fino a giugno 2019. Il club tedesco ha pagato solo 200 mila euro e vanta un diritto dii riscatto. In estate dunque bisognerà vedere se tornerà al Benfica, se verrà riscattato dall’Eintracht, o se andrà altrove. Sarà sicuramente uno dei casi più interessanti del prossimo mercato estivo., che sta cercando un nuovo bomber in vista della prossima stagione.I due attaccanti dell’Eintracht Francoforte ci riportano alla Serie A: uno seguito dall’Inter, l’altro piace alla Roma. Il mercato si lega irrimediabilmente al calcio giocato, visto che domenica c’è proprio Roma-Inter.