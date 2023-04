Daichi Kamada non continuerà all'Eintracht Francoforte oltre il 30 giugno. Il centrocampista ha già confermato che non accetterà la proposta di rinnovo offertagli dal club tedesco. A riportare la notizia è il club stesso tramite i social. Il giapponese è stato uno dei migliori giocatori della squadra tedesca per diversi anni e ha acquisito molta notorietà, suscitando l'interesse di diversi club, che ora hanno la possibilità di prenderlo GRATIS. Atletico Madrid e Barcellona lo osservano molto da vicino, ma il club più avanti nelle trattative è il Borussia Dortmund.