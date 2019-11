Zlatan Ibrahimovic ha ufficialmente detto addio ai Los Angeles Galaxy. Ma quale sarà il futuro dello svedese? L’Italia lo chiama, con Milan, Bologna e Napoli interessate allo svedese. Uno dei suoi ex compagni di nazionale è convinto che alla fine Ibra tornerà vestire la maglia rossonera. Intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match contro la Romania, il centrocampista svedese e della Sampdoria Albin Ekdal ha così parlato del futuro di Ibrahimovic: "Ogni giorno i giornali scrivono qualcosa su Ibrahimovic, ovviamente è un argomento caldo. Si spera che ci sia un po' di verità in questo: non si può mai sapere quale decisione prenderà Zlatan. Il Milan mi sembra la destinazione più naturale, ho difficoltà a vederlo al Bologna. Se dovessi scommettere direi Milan".