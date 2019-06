Come riporta Goal, il futuro di Stephan El Shaarawy potrebbe essere in Cina. La squadra dello Shanghai Shenhua ha puntato l’attaccante ed è pronta a presentare un’offerta alla Roma. La squadra capitolina vuole almeno 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, classe 1992. Nei giorni scorsi, El Shaarawy è stato accostato alla Juventus.