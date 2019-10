Anche Stephan El Shaarawy ha parlato a Rai sport per commentare la vittoria dell'Italia sul Liechtenstein: "Ci sono state tante emozioni. Tornare in campo per me è una grandissima soddisfazione. Ci siamo meritati la qualificazioni, questi risultati e queste prestazioni".



VOGLIA - "Avevo tanta voglia di tornare in campo. L'ultima apparizione fu in quella partita con la Svezia, due anni fa. Ora ho voglia di dimostrare, mi voglio sentire importante".



LA CINA - "So di aver preso una decisione un po' in contrasto con questo contesto, ma io mi prendo tutto il buono della Nazionale e provo a dare il massimo. Io sicuramente faccio vedere al mister quello che faccio qua. Lui deve prendere in considerazione questo. Ho sempre dato il massimo, questa maglia per me è speciale".