Elena Linari al top: bomber con la Roma, 100ª partita in Nazionale. ‘È il simbolo di una nuova epoca’

Elena Linari aspettava questo giorno da tempo. Da quando appena maggiorenne si è la sua lasciata la sua Firenze alle spalle per incamminarsi in direzione Brescia. In quel viaggio guardava già oltre l'orizzonte: pensava, sognava. Aveva gli obiettivi ben focalizzati in testa, e oggi non gliene è rimasto indietro neanche uno. Vai via a 18 anni da giovane in rampa di lancio, torni da protagonista assoluta. Come nei film. Una sceneggiatura da consigliare ai migliori registi, fatta di colpi di scena e lieto fine (per ora, perché qui ancora si continua a girare...).



LA PARTITA SPECIALE - Domani la Linari farà la sua centesima partita con la maglia della Nazionale. Da capitano, nella sua città. Alle 18.15 al Viola Park è in programma l'amichevole tra Italia e Irlanda, un'occasione per riabbracciare la sua gente nel momento migliore della carriera. A 29 anni è l'alfa e l'omega del calcio femminile, tutto parte da lei e si spegne tra i suoi piedi. Difensore centrale della Roma prima in classifica, se la vedete lì in alto nella classifica cannonieri della Serie A non è un errore. Secondo posto, tutto vero: 7 gol, più di lei hanno segnato solo Boquete (Fiorentina), Girelli e Thomas (Juventus) a quota 8; e fino alla penultima giornata prima della sosta era capocannoniere. Per capirci, il secondo difensore che ha segnato di più dopo Linari è Di Guglielmo con 4 reti (anche lei giallorossa).



UN CURRICULUM DA SOGNO - Sul curriculum della Linari ci sono trofei e premi conquistati con lavoro e sacrifici, da cerchiare in rosso le due esperienze all'estero all'Atletico Madrid - dove ha vinto il campionato - e al Bordeaux. L'anno scorso è stata nominata miglior difensore della Serie A nell'anno del suo quarto scudetto, il primo con la Roma dopo quelli con Brescia e Fiorentina. Quattro Coppe Italia e tre Supercoppe italiane completano una bacheca da sogno di chi, però, non ha mai perso gli stimoli per continuare a migliorare. Più vince e più vuole vincere, si fissa un traguardo e lo supera. Mai mollare. Chi la conosce bene racconta di una ragazza che vive per il calcio, si allena a testa bassa e non conosce sosta.



MODELLO LINARI - Da 9 anni è seguita come un ombra dal fondatore dell'Assist Women Alessandro Orlandi: "Dal 2015 siamo al suo fianco, condividendo insieme ogni tappa e momento. Elena è il simbolo della nuova epoca del calcio femminile italiano, che pian piano sta costruendo la sua ascesa anche a livello internazionale. Se anche in Italia vogliamo che sia considerato importante e riconosciuto come all’estero, calciatrici come Elena Linari rappresentano le fondamenta ideali. Tanta sostanza e valori, poca forma e zero divismo: ecco la ricetta”.