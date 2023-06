a. Esce il 2 giugno "Elettraton", il secondo disco di inediti della vulcanica showgirl bolognese. Dieci canzoni ad alto tasso di ballabilità in attesa di un'estate che la vedrà a contatto con il suo pubblico tra Instore e concerti, come confermati a Tgcom24: "Per me il reggaeton è sinonimo di danza, quindi di festa e allegria. Se sono più sexy o divertente? Io non ho né malizia né tabù, non ho nulla di sexy ma so essere molto divertente".