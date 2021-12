Elettra Lamborghini è già in atmosfera natalizia, e su Instagram, dove ha un seguito super di 6,8 milioni di followers, delizia i suoi fan con video e foto in cui indossa un vestito da Babbo Natale, un vestito che a un certo punto si... solleva, lasciando intravedere le procaci forme della bella cantante e ricca ereditiera. "Il mio regalo per te, il mio regalo è....", intona Elettra ballando e twerkando con indosso il vestito da Babbo Natale, prima di sollevarlo...



SCORRI PER VIDEO E FOTO DI ELETTRA