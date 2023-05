Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Secondo un nuovo sondaggio del Washington Post e della ABC, in vista delle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America,Le elezioni avranno luogo il. Biden ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura poche settimane fa, il 25 aprile. Precedente, invece, la candidatura ufficiale di Trump, la quale risale a novembre 2022.I risultati della nuova indagine demoscopica, frutto della collaborazione tra l’emittente televisiva ABC e il Washington Post, sono stati pubblicati il 5 maggio nel sito online del prestigioso quotidiano statunitense.; ed è stato somministrato ad un campione composto da più di mille adulti statunitensi. Secondo le rilevazioni,. Sul Washington Post si legge che “alla domanda su chi sosterranno nel 2024, il 44% degli adulti in età di voto dice che voterebbero ‘sicuramente’ o ‘probabilmente’ per Trump, mentre il 38% voterebbe sicuramente o probabilmente per Biden”. A questi numeri vanno poi aggiunti gli indecisi e coloro che hanno fornito un’altra risposta, i quali compongono il 18% intervistati.I risultati non incoraggianti per l’attuale presidente degli Stati Uniti non finiscono qui. Infatti,I motivi del calo sono svariati. Il 26% degli intervistati ha affermato che Biden, ormai ottantenne, è troppo anziano per sostenere un altro mandato. Inoltre, il 56% si dichiara scontento del lavoro fatto dall’attuale presidente da quando è in carica. Più della metà degli intervistati ha difatti criticato Biden per la situazione economica del Paese oltre che per la gestione della questione migratoria, la quale rende problematica la relazione con il vicino Messico e i suoi abitanti.Favorito quindi Donald, il quale vanta uncompatti e convinti che l’ex Presidente USA potrà ottenere il suo. Meno entusiasmo si registra invece tra leader, membri e finanziatori del Partito Repubblicano. All’interno degli ambienti conservatori è infatti abbastanza diffusa la preoccupazione circa una nuova sconfitta del partito, la quale si andrebbe ad aggiungere a quella subita nelle elezioni di medio termine del 2018 e alle presidenziali del 2020, le quali hanno decretato la vittoria proprio di Joe Biden.