. Bella così non s’era palesata mai, almeno non agli occhi indiscreti dei giornalisti. Fantastica la sala stampa adibita per l’occasione, a costeggiare i campi da gioco, con le ampie vetrate a rallegrare la vista. Giornalisti provenienti da ogni parte del mondo sono stati omaggiati con gadget nerazzurri, prima di accomodarsi al buffet con cucina a vista.o. Perché non c’è solo la squadra, e oggi, il dietro le quinte dell’Inter ha mostrato qualità che val la pena evidenziare in un mondo sempre più avaro di concessioni.A tal proposito,Invece del canonico allenamento da 15 minuti, la stampa ha potuto godere di quasiNella partitina a ranghi ridotti (Quelli che hanno giocato di più si sono staccati prima), in tutti i modi possibili. In campo serenità e leggerezza, perché una finale non è una guerra.Lo ha detto Inzaghi: “Se parliamo di calcio, non ho paura di niente”, e lo ha ribadito Bastoni: “Bisogna aver paura degli assassini, non di ragazzi della mia età con cui competerò in una partita di calcio”. E a loro si è aggiunto Dimarco:. Se facciamo l’Inter… U. E non è questione di arroganza o incoscienza, ma di coerenza. Anche di coraggio, perché il City è la squadra più forte del mondo, ma partendo da questo assunto,Se a Manchester c’è l’ossessione, a Milano c’è il sogno, due approcci parecchio distanti ma che ben raccontano come le due squadre arriveranno alla partita di sabato. Quello che doveva dire, Inzaghi, lo ha detto.