Elisabetta Canalis è pronta a debuttare nella kickboxing. La ex di Christian Vieri e George Clooney salirà sul ring sabato sera nella Reggia di Venaria Reale in occasione della 'Night of Kick and Punch' contro Rachele Muratori: "Che strano pensare di dover picchiare la Canalis". In tre round da un minuto e mezzo ciascuno, le regole saranno quelle dello stile low kick: pugni al viso e al corpo, calci al viso, al corpo ed alle gambe.



La Canalis ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione dell'evento tenutasi ieri a Milano: "Uno dei motivi per cui ho voluto salire sul ring è aiutare la kickboxing ad avere maggiore spazio sui mezzi di comunicazione. Vivo a Los Angeles e quindi so quanta visibilità hanno gli sport da combattimento negli Stati Uniti, questi atleti meritano di essere famosi a livello nazionale anche in Italia".