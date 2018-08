“Alzala, Paolo, Alzala!”Emozionato, urlavo così in quella magica notte di Manchester. “Rialzalo, Paolo, rialzalo”. Emozionato, scrivo così per festeggiare il ritorno di Paolo Maldini nella casa che è stata di suo Papà, poi per venticinque anni la sua.



E’ una invocazione, a dire il vero, riservata non solo al Capitano, ma anche a Leonardo, a Gattuso, ai giocatori, ai dirigenti presenti e futuri. Mi riferisco soprattutto a Umberto Gandini, forse un po’ stanco di aspettare una chiamata che sembrava scontata dopo il colloquio di un paio di settimane fa con Gordon Singer, ma che tarda a arrivare.



Rialzatelo questo Milan, che merita di ritornare protagonista come indica, da sempre, la sua Storia! Ancora bene da definire il ruolo di Maldini nell’organigramma del Club di Via Aldo Rossi, ma certamente occuperà una alta posizione dirigenziale, dove si discute, dove si decide, dove si costruisce. Probabilmente nel settore dell’area tecnica. E’ importante la sua presenza, perché figura da sempre ammirata, stimata, applaudita in tutte le componenti del mondo del calcio.



Ricordo, fra i tanti riconoscimenti avuti da giocatore, la dedica, a Paolo che si ritirava dal calcio, di Pep Guardiola, pochi minuti dopo la vittoria della sua prima Coppa dei Campioni, con il Barcellona. Rammento altresì le parole di David Beckham, venuto al Milan, anche per giocare insieme al suo idolo Maldini. Insomma rivedere “Cuore di Drago” in sede, a Milanello, negli stadi di tutto il mondo illumina gli sguardi, riempie il cuore dei tifosi non solo rossoneri, ma di tutti i veri appassionati di calcio.



Intanto per la seconda estate consecutiva proprio i milanisti sembrano avvolti dalla atmosfera di una celebre poesia di Giacomo Leopardi, “Il Sabato del Villaggio”. Il sabato, per i poeta di Recanati, rappresenta i sogni, le speranze, soprattutto l’attesa. E’ il forte sentimento del popolo rossonero in questi giorni, prima delle ultime scelte di mercato, prima del calcio d’inizio di domenica 19 agosto. La campagna rafforzamento non è finita, ma intanto la rosa di Gattuso può contare sull’arrivo di Higuain, del “Demone" Caldara, del vice campione del mondo Strinic, di Pepe Reina, voluto dal Chelsea, non so se rimarrà, e di “Coriandolo” Halilovic.



Come detto, anche Maldini è tornato a casa, ma, per guardare, con un sorriso, il futuro, soprattutto ora il Milan può contare su una proprietà forte, su una società salda. Elementi che, da sempre, si riflettono sulle fortune in campo. Certo l’estate è bella, corta e passeggera, come il sabato di Leopardi. Poi le poche rondini, ancora qui, lasciano i tetti. Arriva settembre, l’autunno, il lungo inverno, che accompagnano le partite e i risultati, che dicono la verità sul lavoro svolto sotto il sole estivo.



Intanto però godiamoci il momento. Gli ultimi giorni hanno regalato emozioni infinite con Higuain, Caldara e Maldini. In fondo è quello che desidera sempre ogni tifoso. Che il suo cuore batta sempre forte!!!