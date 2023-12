Il mercato invernale del Napoli si muove a centrocampo. La prima operazione è in uscita. Elijf Elmas è già volato in Germania per sottoporsi alle visite mediche col Lipsia e firmare il contratto col club tedesco, che investe 25 milioni di euro per il centrocampista montenegrino classe 1999.



IN ENTRATA - I campioni d'Italia sono già al lavoro per regalare all'allenatore Mazzarri un sostituto all'altezza. In alternativa a Samardzic dell'Udinese e a Hojbjerg del Tottenham (entrambi seguiti pure dalla Juventus), il Napoli ha messo gli occhi su Boubakary Soumaré. Il 24enne francese ex Lille è in prestito al Siviglia, ma il suo cartellino è di proprietà del Leicester.