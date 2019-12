Fortemente voluto da Ancelotti a Napoli, Elif Elmas non è ancora riuscito a mostrare tutto il suo valore in maglia azzurra. Anche se le qualità si intravedono tutte.



Intanto proprio Elmas è stato premiato come miglior giocatore macedone dell'anno, anche (e soprattutto) grazie alle sue prestazioni con la Nazionale e con il Fenerbahce. Questo il commento del giocatore tramite i social:



"È la terza volta che sono qui, voglio ringraziarvi per una serata così meravigliosa. Sono felice perché il premio di miglior calciatore macedone è nelle mie mani. Auguro a tutti buone feste".