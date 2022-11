Undici come le vittorie consecutive, undici come i punti di distacco al momento dal Milan secondo. La squadra di Luciano Spalletti vince e fa divertire proprio tutti, dentro e fuori dal campo.. Con l'esplosione di Kvaratskhelia lo spazio per il macedone è stato molto limitato, ma questo pomeriggio si è reso nuovamente protagonista, scacciando via qualsiasi tipo di polemica passata.- ​Appena un mese fa la situazione per Elmas era totalmente differente. Come detto, poche occasioni per lui dal primo minuto. Così, per ironizzare sul momento personale,ce ha fatto molto discutere: ritraeva la foto diNe sono scaturite delle polemiche, con il giocatore colpevole di non accettare le decisioni dell'allenatore e pronto a spezzare il momento idilliaco della squadra. Così non è stato, anzi, Elmas ci ha tenuto a precisare che si trattava di un gesto semplicemente per riderci su.- Non c'è stato neanche il tempo per discuterne troppo dell'accaduto che Elmas si è riscattato in campo. La vera sorpresa c'è stata a Bergamo quandoa discapito di Raspadori, sfruttando l'assenza di Kvaratskhelia. Una risposta importante c'è stata perché il macedonel 3-0 porta la sua firma: ha mandato a vuoto Bijol con un dribbling, si è portato la palla in avanti con eleganza giocando di suola per poi battere Silvestri. Altro squillo che significa tanto per il Napoli, per Spalletti e per i tifosi che sono tornati ad abbracciare virtualmente il diamante grezzo,